Türkiye seçim sonuçlarını tanımadı! Rusya'dan jet hızında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım'da gerçekleştirilen Duma seçimlerinin sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığı yönündeki açıklamasına Rus mevkidaşı Mariya Zaharova cevap verdi.

Youtube'ta Solovlev Live kanalına konuşanRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullandı.

Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" demişti.