Türkiye Satranç Federasyonunun organize ettiği dijital kamp sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ikinci kez düzenlediği dijital kamp sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel İkinci Kampı, 7-18 yaş arası ve milli takım havuzuna katılmaya hak kazanmış 170 altyapı sporcusunu bir araya getirdi.

Milli takımlar başantrenörü Yakup Erturan koordinatörlüğünde 24 antrenörün katıldığı dijital kampta, açılışların yanı sıra taktik ve stratejik konular, oyun sonu, maç analizleri ve tematik maç gibi çalışmalar yapıldı.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrim içi gerçekleşen kampta, belli yaş gruplarının antrenörleri, o yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerde eğitim verdi.

Dijital kampta sporcu ve veliler, psikologlarla da bir araya geldi.



TSF Başkanı Gülkız Tulay başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, A Milli Satranç Takımı sporcuları, analistler ve psikologlar da kampa özel içeriklerle katıldı.







- "Satranç ailemizi dijital dünyada buluşturduk"







TSF Başkanı Gülkız Tulay, salgının satranç sporuna etkilerini en aza indirmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Altyapı sporcularımızın bu zorlu şartlar altında dahi istekli olmaları ve tutkularını kaybetmemeleri satranç sporunun geleceği için bize umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın salgın döneminin zorluklarını yaşadığına dikkati çeken Tulay, "Tüm diğer spor branşları gibi biz de pandemiden etkilendik. TSF olarak mart ayının başında karar alarak, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçtik. Satranç ailemizi dijital dünyada buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte birlikteliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden Tulay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Satranç sporunun tüm paydaşları ile yaptığımız toplantılarda bunu başarabildiğimize bir kez daha şahit olduk. TSF olarak bizim önceliğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdı. Onları satranç sporundan, satrancın kazanımlarından uzak tutamazdık. Çocuklarımızın akıllarında satranç, dillerinde 'Ne zaman turnuva yapacağız?' sorusu vardı. Aydınlık geleceğimizi temsil eden çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ve mücadelemizi içinde bulunduğumuz sürece uygun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız."