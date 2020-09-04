Türkiye Satranç Federasyonu yeni sezonun planlanmasına ilişkin toplantı düzenledi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 2020-2021 sezonu etkinlik takviminin belirlenmesi ve yeni sezonun planlanmasına ilişkin çevrim içi toplantı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürütülen faaliyetlerin uygun ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla Başkan Gülkız Tulay, yönetim kurulu üyeleri, teknik kurul ve kurul başkanları ile bir araya geldi.

Küçükler ve yıldızlar şampiyonalarının planlanması çalışmalarına ilişkin görüşlerinin alınması için antrenör ve eğitim kulüpleri adına birer temsilcinin katıldığı toplantıda, ulusal şampiyona finallerinin 2021 ilkbahar mevsiminden itibaren yüz yüze düzenlenebileceği de görüşüldü.



