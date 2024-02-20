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Siyaset Türkiye sandık başına gidiyor! AK Parti'den ilk açıklama
Siyaset

Türkiye sandık başına gidiyor! AK Parti'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-20 21:28:00 - 2024-02-20 21:30:07
Türkiye sandık başına gidiyor! AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimler için aday, belediye ve il genel meclis üye listelerini seçim kurullarına teslim ettiklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı; belediye ve il genel meclis (asıl, yedek, kontenjan) üye listelerimizi eksiksiz bir biçimde seçim kurullarına zamanında teslim ederek, alındı belgelerimizi aldık. Emek veren arkadaşımıza tesekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” 

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