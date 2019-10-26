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Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı

Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen etabın ilk yarışı, 48 sporcunun katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi önünden start aldı.

Kampüs içerisinde iki tur atan yarışmacılar, 70 kilometre uzunluktaki parkuru 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamladı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte böyle bir yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ASÜ'nün yeni kurulan üniversiteler arasında ihtisaslaşma ile yetkilendirilen bir üniversite olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışlarını düzenliyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 400 sporcumuz var. Bugün ve yarın üçer yarışma olacak. Bu yarışların bir kısmı uzun, bir kısmı da kısa mesafe. Bunların şehrimize bir canlılık katacağını umut ediyoruz. Bundan daha büyük yarışmaları da Aksaray'da düzenlemek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu yarışmanın bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. Daha öncede İç Anadolu'yu kapsayan bir dar bölge yarışması düzenlemiştik. Bu yarışma onun bir üstü olan bir yarış. Bundan sonrada organizasyonlarımız devam edecek. Bisiklet sporu harekete dayalı bir spor dalı. Öğrencilerin bisikleti sevmesi açısından bu gibi etkinlikler çok önemli."

Şahin, tarafından startın verilmesiyle başlayan 70 kilometre yarışında Çumra Çatalhöyük takımından Tarık Buğra Yiğit birinci, Bolu Belediyesi takımından Mustafa Yıldız ikinci ve Gaziantep Belediyesi takımından Bekir Erdem Açıl üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
  1. Aksaray Üniversitesi
  2. Spor Bilimleri Fakültesi
  3. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
  4. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
  5. Bolu Belediyesi
  6. Gaziantep Belediyesi

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