“Türkiye, şahlanış dönemi arifesinde”

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi. YOİKK’in kamu ve özel sektörün en etkin biçimde iş birliği yaptığı bir platform olduğunu vurgulayan Oktay, “YOİKK yatırımı, istihdamı ve inovasyonu destekleyen bir fonksiyon icra etmektedir. YOİKK’in geçen toplantıdan bu yana yürüttüğü çalışmalar ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir” dedi.

Bu potansiyele sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile tüm kurumların inanmışlıkla Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Oktay, şunları kaydetti: “Türkiye’yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi ile birlikte başlayan enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk Lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu yeni şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdamla açacağız. Önümüzdeki seçimsiz süreci, kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz.”

35 eylem plânı hayata geçirilecek

YOİKK tarafından ortaya konan vizyon ve kararlılığın son derece önemli olduğunu ifade eden Oktay, şunları söyledi: “Nisan ayındaki toplantımızdan bu yana, özel sektör temsilcisi kuruluşlarımız, üyelerinden aldıkları eylem önerilerinden en önemlilerini önceliklendirerek kurulumuza ulaştırmıştır. İş dünyası temsilcilerimizin yanı sıra kamu kuruluşlarımız da özel sektöre iş yapma kolaylığı sağlayacak ve bürokrasiyi azaltıp yatırım ortamına olumlu katkı yapacak önerilerini aynı şekilde yine kurulumuza iletmiştir. Gelen öneriler, konularına göre oluşturulan 8 ayrı çalışma grubunda ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyasından temsilcilerimizle birlikte tek tek ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilgili tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.”