Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi! İşte AK Parti iktidarı ile önüne geçilen zulüm

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AK Parti henüz iktidara gelmeden ikinci sınıf insan muamelesi yapılan tesettürlü vatandaşlar, milletin Meclisi’nden kovulurken, medya da Müslümanların kılık kıyafetine yasak koyarak hedef gösteriyordu.

'Türban çoktan liselere bile girmiş'

AK Parti’nin yeni iktidar olduğu ve henüz eski kirli zihniyetin hüküm sürdüğü 2008 yılında Show Ana Haber’de yapılan bir yayın, eski Türkiye’de Müslümanlara karşı duyulan nefretin örneği oldu.

İnananların hedef gösterildiği ve skandal ifadelerin kullanıldığı haber öncesi sunucu adeta zehir saçtı: "Üniversitelerde türban serbestliği çalışmalarına birçok hukukçu, liselerde de türbanın önünü açar diyerek karşı çıkıyor. Ama görülüyor ki özellikle Anadolu’nun bazı yerlerinde türban çoktan liselere girmiş. Konya ve Erzurum’da türbanlı kızlar açık lise sınavlarına alındı. Konya’da çarşaflılara kimse ‘dur’ bile demedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından tesettürlü vatandaşlar ve Müslümanlar hak ettiği değeri görmeye başladı. Öyle ki NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, TBMM'den başörtülü olduğu için kovulan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab’ı yanında oturtmuştu. NATO Zirvesi’ndeki bu görüntüden rahatsız olan CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kavakcı’nın kızı Abushanab’a ‘vampir’ diyerek hakaret etmişti.

Türkiye AK Parti iktidarı ile Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın okullarda namaz kılan öğrencileri fişlediği günlerden, Müslümanların özgürce ibadetlerini yerine getirdiği günlere ulaştı.