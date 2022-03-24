"Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin, biz de F-35 verelim" demişti... Türkiye'den cevap geldi!

ABD Dış İstihbarat Birimi CIA’in eski yöneticisi Paul Kolbe'nin “Türkiye, S-400’leri Ukrayna’ya versin, ABD de Türkiye’ye F-35 versin” önerisinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Altun, Ukrayna'ya hava savunma yardımı için bir anlaşma olmadığını; Türkiye'ye F-35 ve Patriot'un ön koşulsuz teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

CIA eski yöneticisi Kolbe'nin geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye ile ilgili analiz yazısı gündem olmuştu.

CIA eski yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" sözleriyle son derece sinsi cümleler kurmuştu.

Bu ifadelerin üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a önemi mesajlar verdi.

WSJ'ye konuşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun “beyin ölümü gerçekleşmiş” olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir.

Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Kolbe, bu adımı atmanın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılayacağını ve ABD Patriot bataryalarının Türkiye'ye satışının ve Türkiye'nin “F-35 konsorsiyumuna iade edilmesinin” önünü açarak “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi onaracağını” öne sürüyor.

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Demir, iddiayı yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.