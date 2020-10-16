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Gündem Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi! İşte o görüntüler
Gündem

Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi! İşte o görüntüler

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve videolar hızla yayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:20:00 - 2020-10-16 14:21:04

Yaklaşık 3 hafta önce Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edileceği iddia edilmişti. Sinop'tan gelen ilk görüntülerde test atışının gerçekleştirildiği söyleniyor.

Hava savunma sistemi konvoy halinde Sinop'a ulaştırılmıştı.

Türkiye, yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulunmuştu.

Reuters haber ajansına göre NOTAM'da, Sinop hava sahası için irtifa sınırlaması 200 bin feet olarak verilirken, "Füze atışı yapılacaktır" ifadesi de yer alıyor.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'in Sinop bölgesi için biri atış eğitimi, diğer ikisi ise askeri eğitim olmak üzere üç tane NAVTEX de ilan etti.

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