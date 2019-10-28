Türkiye rüzgârı arkasına aldı

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji alanında atılım yapıyor. Özellikle rüzgâr enerjisinde hızlı bir büyüme göze çarpıyor. Hükümetin sunduğu para yardımları, vergi indirimleri ve kredi paketleri sayesinde rüzgâr enerji santrallerinin (RES) sayısı 183’e çıktı.

Üretim arttı

Bu santraller enerji üretimini 7 senede üç kat arttırdı. Öyle ki rüzgârda 2012’de 2 bin 232 megawatt (MW) olan kurulu güç, 2013’te 2 bin 958 MW’a, 2014’te 3 bin 762’ye, 2015’te 4 bin 718 MW’a, 2016’da 6 bin 106 MW’a, 2017’de 6 bin 872 MW’a, 2018’de 7 bin 369 MW’a yükseldi. Bu rakam 2019 Temmuz ayı itibariyle 7 bin 615 MW olarak kayıtlara geçti.

Ekonomiye dev katkı

İnşaatı devam eden 619,3 MW’lık 17 RES’in kurulu gücü yukarı taşıyacağı öngörülüyor. Art arda yapılan yatırımlarla rüzgâr türbini sayısı da 3 bin 155’e ulaştı. On binlerce ailenin ekmek yediği RES’ler ve türbinler ekonomiye her sene 5-5,5 milyar dolar katkı sunuyor. Bölgelere göre rüzgâr yatırımında en büyük pay yüzde 37,66’yla Ege’nin. Bu bölgeyi yüzde 34,19’la Marmara, yüzde 13,08’le Akdeniz, yüzde 10,02’yle İç Anadolu takip ediyor. Karadeniz’in payı yüzde 3,67, Güneydoğu Anadolu’nun yüzde 1,22, Doğu Anadolu’nun yüzde 0,15.

İzmir ilk sırada

İllere göre yatırımda bir numarada yüzde 19,20’yle İzmir bulunuyor. Bu ilin ardından yüzde 14,90’la Balıkesir, yüzde 8,80’le Manisa, yüzde 6,64’le Çanakkale geliyor. Yüzde 4,79’la Hatay beşinci, yüzde3,61’le Kayseri altıncı sırada yer alıyor. İstanbul’un RES’ten aldığı pay ise yüzde 3,37. Ülkemizin köklü gruplarının ve şirketlerinin RES’e ilgisi artıyor. Bu gruplardan öne çıkanlar ile santral yatırımları ise şöyle:

Yatırım atağı devam ediyor

-2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 75 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği 51 MW’lık Hasanoba Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesini devreye aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 2019 yılı başında yine Çanakkale’de tamamladığı 30,6 MW’lık Kocalar RES ve 112,2 MW’lık Üçpınar RES projesinin ardından hayata geçirilen Hasanoba RES projesi ile şirketin rüzgâr santrali portföyü 200 MW’a dayandı. Akfen’in 3 projede sadece rüzgârdan ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı enerji ihtiyacı 1 milyon kişiyi aştı.

-Ağaoğlu Enerji Grubu, 2017’de 735 milyon liraya varan yatırımla 125 MW’lık Balıkesir RES’in rüzgâr türbinleri için Alman Nordex Energy GMBh’le anlaşmıştı. Grup 2016’da da bu firmadan 68,4 MW’lık 19 rüzgâr türbini sipariş etmişti. Yenilenebilir enerjiye 2016, 2017 ve 2018’de birer milyar dolar yatıran Ağaoğlu, 2020’ye kadar 450 MW’lık Konya Sertavul RES projesini tamamlamayı vaat ediyor.

-Polat Enerji’nin Soma ve Geycek RES’leri 6 milyarı aşkın kilowatt (KW) elektrik üreterek, 900 milyon liraya yakın doğal gaz ithalatının yapılmasını önledi. Soma RES 350 bin, Geycek RES ise 146 bin hanenin elektrik talebini karşılıyor. Bu arada Türkiye’nin en büyük ve yüksek teknolojili rüzgâr enerjisi santrallerini Türkiye’ye kazandıran Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı Cıngıllı GES’i hayata geçirdi. Cıngıllı GES, Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali olarak üretime başladı. Niğde’nin Bor ilçesinde tek bir sahada, 520 bin metrekare alanda kurulan Cıngıllı Güneş Enerjisi Santrali, yılda 60 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek.