Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya’dan ihraç edilecek et ve süt ürünlerinin Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili ilk olumlu sonuçların alındığını söyledi.

Rusya Diplomasi Çalışanları Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Yerhov, Rusya'dan Türkiye'ye et ürünü sevkiyatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye pazarına sınırlı bir miktarda ama gümrüksüz olarak Rus et ürünleri sunulmasına dair ilk karar alındı. Şimdi bu kararın nasıl uygulanacağı üzerine görüşmeler yapılıyor. Birkaç hafta içinde gerekli kararların da alınacağını düşünüyorum. Bu yeni bir atılım; denebilir ki kendi ürünlerimizle Türkiye pazarına giriyoruz, bu da çok önemli ve olumlu."

2017'den bir görüşülüyordu

Türkiye pazarına Rus et ürünlerinin sunulması meselesi, iki ülkenin temsilcileri arasında 2017'den beri tartışılıyordu.

Rusya Tarım Bakanlığı yetkilileri ocak ayında Türkiye'ye sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapabilmeleri için Rus işletmelere 5 bin ton kırmızı et kotası verildiğini duyurmuştu.