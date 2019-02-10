0553 313 94 23

Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edeceği et ve süt ürünlerine ilişkin yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını açıkladı.

10 Şubat 2019 Pazar 21:53
Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya’dan ihraç edilecek et ve süt ürünlerinin Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili ilk olumlu sonuçların alındığını söyledi.

Rusya Diplomasi Çalışanları Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Yerhov, Rusya'dan Türkiye'ye et ürünü sevkiyatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye pazarına sınırlı bir miktarda ama gümrüksüz olarak Rus et ürünleri sunulmasına dair ilk karar alındı. Şimdi bu kararın nasıl uygulanacağı üzerine görüşmeler yapılıyor. Birkaç hafta içinde gerekli kararların da alınacağını düşünüyorum. Bu yeni bir atılım; denebilir ki kendi ürünlerimizle Türkiye pazarına giriyoruz, bu da çok önemli ve olumlu."

2017'den bir görüşülüyordu

Türkiye pazarına Rus et ürünlerinin sunulması meselesi, iki ülkenin temsilcileri arasında 2017'den beri tartışılıyordu.

Rusya Tarım Bakanlığı yetkilileri ocak ayında Türkiye'ye sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapabilmeleri için Rus işletmelere 5 bin ton kırmızı et kotası verildiğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:53
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    1. Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    2. Uluslararası Aba Güreşi Barış..
    3. "Bizim ittifakımız milletledir,..
    4. Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü..
    5. Trabzonspor isyanda! Hakeme büyük..
    6. Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet..
    7. "Örtülü bir ittifak değil karşımızda..
    8. Küpe çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?
    9. Galatasaray, zirve ile puan farkını..
    10. Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    11. Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin..
    12. Çin, mahkumların organlarını zorla..
    13. Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan..
    14. ABD'de kriz devam ediyor! Hükümet..
    15. Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga
    16. İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    18. Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi:..
    19. Manchester City'den farklı galibiyet
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var