Türkiye Rusya uçuşlar durduruldu mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle zaman zaman ülkeler arasında uçuşlar durduruluyor. Son olarak Rusya’dan Türkiye’yle ilgili bir açıklama geldi. Peki, Rusya Türkiye uçuşlar yasak mı?
Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Tüm dünyada pek çok ülkede zaman zaman yurt dışı uçuşlarına ara veriliyor. Son olarak Rusya cephesinden açıklama geldi. Peki, Türkiye Rusya uçuşları iptal mi?
Türkiye Rusya uçuşlar durduruldu mu?
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.