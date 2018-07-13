Türkiye-Rusya ticaret hacminde yüzde 46 artış

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Türkiye’den ithalatı da aynı dönemde yüzde 60 artarak 1,6 milyar dolara çıkarken, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi söz konusu dönemde yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı. Rusya’nın toplam ticaret hacminde Türkiye’nin payı da 0,7 puan artarak yüzde 4,2’ye yükseldi.

FTS’nin bir süre önce yayınladığı verilere göre, Türkiye, geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın artan ticaret hacmiyle, bu yılın ilk dört ayında Rusya’nın en büyük 4’üncü ticaret ortağı konumundaydı.

İLK ÜZÜMLER DE RUSYA’YA GİTTİ

İhracatına bugün itibarıyla başlanan erkenci sofralık üzüm ilk olarak Rusya’ya gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 9 Temmuz’da ilk hasadı yapılan Superior Seedless cinsi üzümün ihracatı başladı.

Bağlardan toplanan üzümler işlenip paketlendikten sonra TIR’lara yüklenerek Rusya’ya doğru yola çıktı.