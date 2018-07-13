0553 313 94 23

Türkiye-Rusya ticaret hacminde yüzde 46 artış

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:42
Türkiye-Rusya ticaret hacminde yüzde 46 artış

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Türkiye’den ithalatı da aynı dönemde yüzde 60 artarak 1,6 milyar dolara çıkarken, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi söz konusu dönemde yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı. Rusya’nın toplam ticaret hacminde Türkiye’nin payı da 0,7 puan artarak yüzde 4,2’ye yükseldi.

FTS’nin bir süre önce yayınladığı verilere göre, Türkiye, geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın artan ticaret hacmiyle, bu yılın ilk dört ayında Rusya’nın en büyük 4’üncü ticaret ortağı konumundaydı.

İLK ÜZÜMLER DE RUSYA’YA GİTTİ

İhracatına bugün itibarıyla başlanan erkenci sofralık üzüm ilk olarak Rusya’ya gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 9 Temmuz’da ilk hasadı yapılan Superior Seedless cinsi üzümün ihracatı başladı.

Bağlardan toplanan üzümler işlenip paketlendikten sonra TIR’lara yüklenerek Rusya’ya doğru yola çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:42
  1. Manisa
  2. Rusya Federal Gümrük Servisi
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?
    1. Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?
    2. Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla,..
    3. AK Partili isim: İsrail sabrımızı..
    4. Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı
    5. Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan..
    6. 60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak
    7. Başkentte duygu dolu anlar!..
    8. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    9. NATO’nun yıldızı
    10. Adnan Oktar'ın malikanesindeki..
    11. Batı, kuklalarını fonlarla oynatıyor
    12. Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay..
    13. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    14. Sürücüsüz metronun seferlerine ara..
    15. Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki..
    16. MEB lise nakilleri nereden yapılacak?
    17. Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak
    18. İstanbul yollarına 2 milyon ton asfalt
    19. Başkan Erdoğan: Binali Yıldırım..
    20. Lise tercihleri için son gün
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...