  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye-Rusya milli maçına doğru
Spor

Türkiye-Rusya milli maçına doğru

Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov: "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:53:00 -
Türkiye-Rusya milli maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında yarın İstanbul'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Cherchesov, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İki takımın da önceki maçlarına göre oyun stilinde değişikliklere gidebileceğinin altını çizen Cherchesov, şöyle devam etti:

"Çünkü çok fazla rotasyon oluştu. Bu rotasyonlar Türkiye'de zannediyorum ki yüzde 50 civarında olacaktır, çünkü Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor."

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk maçta kendilerini zorlamasının hatırlatılmasını üzerine Cherchesov, "Bu gibi durumlar başımıza geldi. Daha önce İskoçya maçında da bunları gördük. Sağ taraftan bindirmeler yapıldığında defansta bazı zorluklar yaşıyoruz. Ama tabii milli takımımızda bunların üstesinden gelecek oyuncularımız var. Biz her türlü önlememizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!
Gündem

Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!

İzmir'de zabıta ekipleri, depremzedeler için getirilen ve işportada satıldığı belirlenen battaniyelere el koydu.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay