Türkiye-Rusya milli maçı
İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Rusya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker Stadı
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev, Zabolotny