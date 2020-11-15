Türkiye Rusya maçı kaç kaç bitti? | Türkiye Rusya maçı sonucu
Türkiye maç sonucu | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşılaştı. Futbolseverler maç sonucunu araştırmaya başladı. Türkiye Rusya maçı kaç kaç bitti? | Türkiye kaç puanı var? Türkiye Rusya maç sonucu
Türkiye maç sonucu | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye, Rusya ile karşılaştı. Peki, Türkiye Rusya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Rusya maçı kaç kaç bitti? | Türkiye Rusya maçı sonucu
Türkiye ile Rusya , Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.
CANLI MAÇ SKORU: 3-1
Mücadelenin 11. dakikasında Rusya Cheryshev ile öne geçti: 0-1
26. dakikada ay-yıldızlılar Kenan Karaman ile beraberliği yakaladı: 1-1
32. dakikada Cengiz Ünder milli takımı öne geçirdi: 2-1
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty