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Spor Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan izlenir?
Spor

Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan izlenir?

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım üçüncü hafta maçında Rusya'yı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:22:00 -
Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan izlenir?

Türkiye Rusya maçı ile Uluslar Ligi mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Gruptan çıkabilmek için son şanslarını deneyecek olan Türkiye, Rusya karşısında mutlak galibiyete odaklandı. Rusya karşısında alacağı 3 puan ile matematiksel olarak şansını sürdürecek olan milli takımımız, en iyi ilk 11 ile sahada olacak. Peki,Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Türkiye - Rusya maçı hangi kanaldan izlenir?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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