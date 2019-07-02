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'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni bölgesel güvenlik sistemi kuruluyor'

Rusya’nın başkenti Moskova’da, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Parlamentarizmin Gelişimi’ Uluslararası Forumu çalışmaya başladı. Forumda konuşan Rus vekil Dmitriy Savelyev, Türkiye - Rusya -İran ve Türkiye - Rusya - Azerbaycan iş birliğinin, yeni bölgesel güvenlik sisteminin kurulmasına hizmet ettiğini söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 00:30
'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni bölgesel güvenlik sistemi kuruluyor'

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, dünyada cepheleşme derecesinin bu denli yüksek olduğu günümüzde, parlamento arası diplomasinin ülkeler arasındaki güven ve karşılıklı anlayışı eski seviyeye döndürebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Dünya arenasındaki süreçlerin birçok risk ve sorun taşıdığı koşullarda, kapsamlı tartışmaların çok önemli olduğunu belirten Savelyev, bu tartışmalar sırasında, iş birliği kurmaya odaklanmış farklı halkların temsilcilerinin siyasi krizlerin üstesinden gelmek ve dünyadaki barışı korumak için ortak çözümler aradığını söyledi.

Rus vekil, "Bu nedenle parlamenter yapıların foruma olan ilgisi bu denli büyük. Bu etkinliklere 132 ülkeden 800 parlamenter ve uzman katılıyor" dedi.

Forumun en önemli konuklarından biri de TBMM BaşkanıMustafa Şentop’un olduğunu kaydeden Savelyev, "Aynı zamanda Asya Parlamenter Asamblesi’ne başkanlık eden Şentop, dünyanın çok kutuplu sisteme geçtiği koşullarda, bölgesel ve küresel konulardaki çözümlerin ortaklaşa aranmasının her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizdi. Böyle bir yaklaşım, Rusya ve Türkiye ulusal parlamentolarının iş birliğini karakterize ediyor. Moskova’da ilkbaharda yapılan Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran üçlü parlamento arası toplantı ve Rusya-Türkiye-Azerbaycan iş birliği yönündeki çabalar, bölgesel güvenlik sistemin oluşmasına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Türkiye parlamento arası işbirliğinin son 3 yılda, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim seviyesine uygun yeni ivme kazandığını dile getiren Savelyev, "Üst düzey komisyonun kurulmasıyla ilgili anlaşma imzaya hazırlanıyor. Komisyona sırayla Rus ve Türk parlamentolarının başkanları başkanlık edecek. Bu komisyon, teröre karşı mücadele ve uygun ticaret ve ekonomik ilişkileri sağlama sorunlarını çözecek, yani iki halkımız arasında yapıcı bağlar oluşturan her şeyle uğraşacak" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:30
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