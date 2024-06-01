Türkiye Rusya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı! Türkiye'nin yeri: Açık açık ilan ettiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye için sevindirici haberi paylaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılı sonu verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişiminin başarısını gözler önüne serdi. Yapılan listeye göre Türkiye hızla basamakları tırmanırken Rusya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte merak edilen liste ve ülkemizin sıralaması ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.