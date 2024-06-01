Türkiye Rusya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı! Türkiye'nin yeri: Açık açık ilan ettiler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye için sevindirici haberi paylaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılı sonu verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişiminin başarısını gözler önüne serdi. Yapılan listeye göre Türkiye hızla basamakları tırmanırken Rusya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı. İşte merak edilen liste ve ülkemizin sıralaması ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaştığı müjdeli habere göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle 11. sıraya yükseldi! Bu önemli başarı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) 2023 yılı sonu verilerinden oluşan araştırması ile ortaya çıktı..
SIRALAMANIN İLK ÜÇÜNDE KİMLER VAR?
Kurulu yenilenebilir güç sıralamasında Çin (1.453.701 MW) ilk sırada yer alırken, onu ABD (387.549 MW) ve Brezilya (194.085 MW) izliyor. Türkiye ise 58.462 MW kapasite ile Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 11. sırada yer alarak büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜCÜ!.
1) ÇİN
2) ABD
3) BREZİLYA
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4) HİNDİSTAN
5) ALMANYA
6) JAPONYA
7) KANADA
8) İSPANYA
9) FRANSA
10) İTALYA
11) TÜRKİYE
12)RUSYA
13) İNGİLTERE
14) AVUSTRALYA
15) VİETNAM
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