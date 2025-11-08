  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Türkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 
Ekonomi

Türkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 

ürkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzalandı. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Rusların tercih ettiği Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 Haziran 1988 tarihli anlaşmasının yerini alan yeni protokol yürürlüğe girdi. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı kolaylaşacak, 100 milyar dolar ticaret hedefi için altyapı güçlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticari taşımacılığı hızlandıracak milletlerarası anlaşma, 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan eski anlaşmanın yerine geçecek.

Buna göre, yük ve yolcu taşımacılığını modernize ederek sınır geçişlerini kolaylaştırılacak.

Türkiye'nin uluslararası lojistik ağını güçlendirirken, Karadeniz ve Orta Koridor'da stratejik avantaj sağlayacak anlaşma sayesinde gümrük prosedürleri de sadeleştirerek ihracatçılar için fırsat oluşturması bekleniyor.(ekonomiankara)

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var
Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Ekonomi

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!
Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Gündem

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!
Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Gündem

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var
Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Ekonomi

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Dünya

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

{relation id:1963676 slug:'avrupa-rusyaya-karsi-savas-konumuna-gecti-almanya-natonun-masasi-olacak'}

{relation id:1963676 slug:'avrupa-rusyaya-karsi-savas-konumuna-gecti-almanya-natonun-masasi-olacak'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu
Ekonomi

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşana..
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23