Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyede! Sonuçları geldi... Fark epey açıldı

Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı ENTSOG verilerine dayanan hesaplamalara göre, 1–18 Ocak 2026 döneminde sevkiyat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 993 milyon metreküp oldu. Bu dönemde günlük ortalama gaz akışı 55,2 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti ve yalnızca geçen yılın aralık ayındaki ortalamanın biraz altında kaldı.

Vedomost,'nin haberine göre ocak ayının ortasından itibaren TürkAkım üzerinden Avrupa’ya yapılan günlük sevkiyat 56,7 milyon metreküp düzeyine yükseldi. Günlük bazda tarihi rekor ise geçen yıl 11 Aralık’ta 56,72 milyon metreküp ile kaydedilmişti.

İki hattan oluşan ve her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteli olan TürkAkım, halen Rusya’dan AB’ye doğrudan gaz taşıyan tek boru hattı konumunda bulunuyor. Avrupa’ya gaz sağlayan hat, Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine uzanıyor ve mevcut sevkiyat miktarı proje kapasitesinin belirgin biçimde üzerine çıkmış durumda.

Uzmanlara göre Avrupa’daki sert kış koşulları ve yer altı gaz depolarındaki hızlı erime talebi artırıyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 17 Ocak itibarıyla AB ülkelerindeki depolarda bulunan gaz miktarı 55,6 milyar metreküpe gerilerken doluluk oranı yüzde 50,4 seviyesine düştü. Geçen yılın aynı tarihinde doluluk oranı yüzde 61,7 olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde spot piyasalarda fiyatlar da yükseldi ve ocak ortasında Avrupa’da gaz fiyatı 1000 metreküp başına 450 dolar eşiğini aşarak haziran 2025’ten bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine çıktı.

Analistler, yüksek spot fiyatlar ve rüzgar enerjisi üretimindeki geçici düşüş nedeniyle uzun vadeli sözleşmelere dayalı Rus gazının Avrupalı alıcılar için daha cazip hale geldiğini belirtiyor. Buna karşın uzmanların büyük bölümü, 2026 yılı genelinde TürkAkım üzerinden AB’ye yapılan gaz ihracatının 18 milyar metreküp civarında kalacağını öngörüyor. turkrus'un haberine göre; Bazı tahminler 19–20 milyar metreküplük olası bir artışa işaret ederken, bazı analistler ise Yunanistan gibi bazı ülkelerin Rus gazından kademeli olarak vazgeçebileceğini değerlendiriyor. Buna rağmen mevcut veriler, Avrupa gaz piyasasının kış aylarında hâlâ konjonktürel risklere ve hava koşullarına son derece duyarlı olduğunu gösteriyor.