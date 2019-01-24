Türkiye, riskleri kazanca çevirecek

Dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasına ve küresel talep artışındaki zayıflamaya bağlı olarak, emtia fiyatlarında durağanlık oluşabileceği belirtiliyor. Türkiye İhracatçılar Merkezi’nin (TİM) hazırladığı ‘İhracat 2019 Raporu’nda “ABD, AB ve Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlayarak süreceği ve bu nedenle dünya ekonomisi büyümesini de aşağı çekecekleri beklenmektedir” denildi. Raporda, şu görüşlere yer verildi: “2019’daki önemli riskler içerisinde ilk sırada ABD’nin politika uygulamaları gelmektedir. Bunlar hem ABD içinde belirsizlikler yaratmakta hem de dünya için öngörülebilirliği azaltmaktadır.

Büyüme endişesi

Çin ekonomisinde yavaşlama diğer önemli bir riski oluşturmaktadır. Çin ekonomisi 2014 yılı başından itibaren kontrollü olarak ihracat ve yatırımlara dayalı büyümeden iç talebe dayalı ve daha dengeli bir büyümeye geçmektedir. Buna bağlı olarak yıllık ekonomik büyüme çift haneli rakamlardan yüzde 6,5’lara kadar inmiştir. Ancak ABD’nin başlattığı ticaret savaşları sonucu Çin’de büyümenin yüzde 6’nın da altına düşmesinden endişe edilmektedir. Çin’in daha yavaş büyümesi dünyanın geri kalanı için de önemli bir yavaşlama anlamına gelmektedir.

ABD ve Çin krizi 2019’da devam edecek

Birleşik Krallık ile AB arasında anlaşmasız bir ayrılık yaşanması, diğer önemli bir riski oluşturmaktadır. "2019 yılı Ocak ayında İngiltere Parlamentosu’nun mevcut anlaşmaları onaylamaması durumunda anlaşmasız ayrılık ihtimali artmaktadır." “ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle ABD-Çin ekseninde gelişen ve sonuçları itibariyle dünyada tedirginlik oluşturan, uluslararası ticareti zorlaştırıcı eylemlerin 2019’da da devam etmesi beklenmektedir” denilen raporda “Birbirlerinin pazarlarına girmekte zorlanan küresel ticaret devleri arasında 2019 boyunca gerilimin artacağı değerlendirilebilir” görüşüne yer verildi.

Hedeflerin aşıldığı bir yıl olacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, tüm bu olumsuzluklara rağmen, doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan, etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlı olduklarını belirtti. “Rüzgara yön verme devri”nin başladığını ifade eden Gülle, “2019 yılı, hedefleri aşacağımız bir yıl olacak. Orta vadede çok daha etkili stratejilerle, küresel ticaretten alacağımız payı daha ileri seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.