0553 313 94 23

Türkiye, riskleri kazanca çevirecek

Geçtiğimiz yıl global ekonomiyi etkisi altına alan ‘ticaret savaşları’nın 2019 yılında da sürdürmesi beklenirken, Türk ihracatçılar global krizi fırsata çevirerek ihracatta yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Türkiye, riskleri kazanca çevirecek

Dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasına ve küresel talep artışındaki zayıflamaya bağlı olarak, emtia fiyatlarında durağanlık oluşabileceği belirtiliyor. Türkiye İhracatçılar Merkezi’nin (TİM) hazırladığı ‘İhracat 2019 Raporu’nda “ABD, AB ve Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlayarak süreceği ve bu nedenle dünya ekonomisi büyümesini de aşağı çekecekleri beklenmektedir” denildi. Raporda, şu görüşlere yer verildi: “2019’daki önemli riskler içerisinde ilk sırada ABD’nin politika uygulamaları gelmektedir. Bunlar hem ABD içinde belirsizlikler yaratmakta hem de dünya için öngörülebilirliği azaltmaktadır.

Büyüme endişesi

Çin ekonomisinde yavaşlama diğer önemli bir riski oluşturmaktadır. Çin ekonomisi 2014 yılı başından itibaren kontrollü olarak ihracat ve yatırımlara dayalı büyümeden iç talebe dayalı ve daha dengeli bir büyümeye geçmektedir. Buna bağlı olarak yıllık ekonomik büyüme çift haneli rakamlardan yüzde 6,5’lara kadar inmiştir. Ancak ABD’nin başlattığı ticaret savaşları sonucu Çin’de büyümenin yüzde 6’nın da altına düşmesinden endişe edilmektedir. Çin’in daha yavaş büyümesi dünyanın geri kalanı için de önemli bir yavaşlama anlamına gelmektedir.

ABD ve Çin krizi 2019’da devam edecek

Birleşik Krallık ile AB arasında anlaşmasız bir ayrılık yaşanması, diğer önemli bir riski oluşturmaktadır. "2019 yılı Ocak ayında İngiltere Parlamentosu’nun mevcut anlaşmaları onaylamaması durumunda anlaşmasız ayrılık ihtimali artmaktadır."  “ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle ABD-Çin ekseninde gelişen ve sonuçları itibariyle dünyada tedirginlik oluşturan, uluslararası ticareti zorlaştırıcı eylemlerin 2019’da da devam etmesi beklenmektedir” denilen raporda “Birbirlerinin pazarlarına girmekte zorlanan küresel ticaret devleri arasında 2019 boyunca gerilimin artacağı değerlendirilebilir” görüşüne yer verildi.

Hedeflerin aşıldığı bir yıl olacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, tüm bu olumsuzluklara rağmen, doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan, etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlı olduklarını belirtti. “Rüzgara yön verme devri”nin başladığını ifade eden Gülle, “2019 yılı, hedefleri aşacağımız bir yıl olacak. Orta vadede çok daha etkili stratejilerle, küresel ticaretten alacağımız payı daha ileri seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM)
  2. İhracat 2019 Raporu
  3. ABD
  4. AB
  5. Çin
  6. Çin ekonomisi
  7. Birleşik Krallık
  8. İngiltere Parlamentosu
  9. TİM Başkanı İsmail Gülle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23 Ocak
    1. GRAFİKLİ - Venezuela'nın zor günü: 23..
    2. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiçbir ülke..
    4. Kim Jong-un Trump'ın mektubuna..
    5. Ömer Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya...
    6. Fiili çalışma yoksa SSK olmaz
    7. "STA imzalanmazsa İngiltere'deki moda..
    8. Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun..
    9. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    10. Staj sigortası başlangıç sayılmaz
    11. Uğur Mumcu suikastının 26. yılı
    12. “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya..
    13. Gaziantep Basketbol temkinli
    14. Yaralı Filistinliyi şehit eden İsrail..
    15. "Endüstri 4.0 ve Sendikaların..
    16. 2019 yılında emekli olan kazançlı çıktı
    17. Alınan önlemler ișe yaradı! Yüzde 11.5..
    18. Diyanet İşleri Başkanlığından AB..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanı |..
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    Venezuela ordusu tarafını seçti
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu