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Spor Türkiye puan durumu | Türkiye kaç puanı var?
Spor

Türkiye puan durumu | Türkiye kaç puanı var?

Türkiye Uluslar Ligi puanı | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişi A Milli Takımın grupta kaç puanı olduğunu merak ediyor. Türkiye puan durumu | Uluslar Ligi puan durumu

Yeniakit Publisher
2020-11-15 21:25:00 - 2020-11-15 21:57:12
Türkiye puan durumu | Türkiye kaç puanı var?

Türkiye puan durumu | Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alıyor. Ay-yıldızlılar 15 Kasım Pazar akşamı Rusya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler Türkiye7nin grupta kaç puanı olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye’nin grupta kaç puanı var?

Türkiye puan durumu | Türkiye kaç puanı var?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3 Grup’ta yer alıyor. Milli Takım son olarak evinde Rusya ile karşı karşıya geldi. İşte, puan durumu:

 

(Güncel puan durumunu görmek için tıklayınız)

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