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Spor Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu
Spor

Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu

Milli takımın kaç puanı var? EURO 2020 heyecanı başladı. Futbolseverler, A Milli Takım’ın gruptaki rakiplerini, puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 19:18:00 -
Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde yaşanacak.  A Milli Takımımız, A Grubu’nda yer alıyor. Peki, Milli Takım’ın kaç puanı var?

Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu

EURO 2020 heyecanı 11 Haziran’da başlıyor. Milli Takım ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nun bir diğer maçında Galler ile İsviçre 12 Haziran Cumartesi günü 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçların ardından puan durumları güncellenecek.

 

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