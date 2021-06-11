Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu
Milli takımın kaç puanı var? EURO 2020 heyecanı başladı. Futbolseverler, A Milli Takım’ın gruptaki rakiplerini, puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?
Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde yaşanacak. A Milli Takımımız, A Grubu’nda yer alıyor. Peki, Milli Takım’ın kaç puanı var?
Türkiye puan durumu | EURO 2020 A Grubu
EURO 2020 heyecanı 11 Haziran’da başlıyor. Milli Takım ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nun bir diğer maçında Galler ile İsviçre 12 Haziran Cumartesi günü 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçların ardından puan durumları güncellenecek.