Türkiye piyasaya girdi, rekabet kızıştı!

Türkiye savunma sanayisindeki dev adımlarıyla kendisinden bahsettirmeye başladığı günden bu yana, dünya genelinde de uçak sanayisinde rekabet kızıştı.

Ticari uçaklardan farklı olarak hız ve manevra kabiliyetine önem veriyorlar; birçoğu aynı zamanda gizlilik yeteneklerine, havadan havaya füzeleri ateşleme yeteneğine ve diğer benzersiz özelliklere de sahip.

Bu askeri uçakların ne kadar gelişmiş olması gerektiği göz önüne alındığında (bir pilotun hayatı genellikle buna bağlıdır), her biri mühendislik açısından muazzam bir başarıdır ve gelecekteki savaş uçaklarının daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi donanımlı olmasının önünü açmaktadır. Bu yenilikçi ruhu kutlamak amacıyla, tüm havacılık tarihindeki en hızlı jeti sizin için araştırdık.

NASA X-43

Deneysel bir uçak olan X-43, Mach 9,6'lık azami hıza ulaşarak yalnızca en hızlı savaş uçağı değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en hızlı uçak olma özelliğini de taşıyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA ), 230 milyon dolarlık Hyper-X programının bir parçası olarak, hipersonik uçuşu keşfetmek için X-43'ü geliştirdi . ABD kurumu bunu yaparak hız rekorlarını kırdı ve havacılık ve uzay mühendisliğinin sınırlarını zorladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teknik zorluklar

X-43'ün tasarımı nedeniyle, uçabilmesi için NASA'nın onu bir B-52'den serbest bırakması gerekiyordu. Ancak havalandıktan sonra uçuşlar kısa sürdü . NASA, 2001 yılında bir test sırasında arızalandığında ilk jeti imha etti. 2004 yılında, geri kalan iki jetin her biri, test uçuşları sırasında sadece 10 saniye uçtu (sırasıyla Mach 6,8 ve ardından Mach 9,6'ya ulaştı), ardından 10 dakikalık süzülüşün ardından okyanusa düştü.

Teknik Olarak Diskalifiye Edildi mi?

Bazıları X-43'ün it dalaşından ziyade hıza odaklanan deneysel, insansız bir uçak olduğu göz önüne alındığında bir savaş uçağı olarak sayılmadığını savunuyor. Bununla birlikte, projenin federal desteği ve başardıklarının askeri sonuçları göz önüne alındığında, diğerleri bu süpersonik uçağın tüm zamanların en hızlı savaş uçağı olduğunu düşünüyor.