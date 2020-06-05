Türkiye Petrolleri'nden mobil uygulama yeniliği

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması "TP Mobil" ile müşterilerine teknolojik avantajlar sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TP Mobil ile sürücüler uygulamayı indirdikleri anda indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

Müşteriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla TP Mobil'in temassız ödeme özelliği sayesinde uygulamaya kaydettikleri kredi kartları ile hesaplarına bakiye yükleyerek akaryakıt ödemelerini araçlarında yapabilecek.

Ayrıca uygulama ile kullanıcılar, araç ve yakıt tiplerini tanımlayarak, yanlış yakıt dolum riskinden korunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Pazarlama Müdürü Ulaş Koç, teknolojinin tüm sektörlerde çok büyük bir değişim fırsatı yarattığını belirterek, "Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları hızlı bir dönüşümden geçiyor. Biz de teknoloji alanında önemli yatırımlar yapıyor, TP Mobil ile akaryakıt sektörüne yeni yaklaşımlar getirmeyi hedefliyoruz. Tüm uygulama marketleri üzerinden indirilebilen yeni mobil uygulamamız ile müşterilerimize sayısız avantaj sunmanın yanında, aynı zamanda araçtan inmeden ödeme yapabilmelerini, uygulama içerisinde onları bekleyen anında indirim ve sürpriz ayrıcalıklardan faydalanabilmelerini de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TP Mobil'i indirip kayıt olan herkese yakıt alımlarında yüzde 3 indirim uyguladıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı geliştirilen TP Mobil, gelecek dönemlerde farklı alanlardaki iş birlikleri ile de kullanıcılarına birçok özel avantaj sunacak. İstasyonlara yol tarifi sunması, kullanıcıların araç ve yakıt tiplerini tanımlayarak yanlış yakıt dolum riskinin önüne geçmesi ile TP Mobil, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımamız konusunda bizim için önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde yepyeni sürpriz özellikleri ile TP Mobil, yalnızca sürücülerin değil, araçların arka koltuğunda ya da sağ tarafında oturanların da, diğer bir deyişle yoldaki tüm yolcuların da en iyi arkadaşı olacak."