Türkiye Petrolleri 55’inci yaşını kutluyor

Akaryakıt sektörünün yerli markası Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., bu yıl 55’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Petrolleri’nin bu topraklardan doğan, bu ülkenin insanını ve değerlerini en iyi anlayan şirketlerden biri olduğunu belirten Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, markanın 55.’inci yılını şöyle değerlendirdi: “Sürekli gelişip büyüyor, istasyon sayımızı artırıyoruz. Ve tüm bunları çağın gerekliliklerini yerine getirerek, toplumun güvenine layık kalarak başarmaya özen gösteriyoruz. Bunca yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Petrolleri’ni daha da güçlendirerek bu ülke insanına hizmet etmek için çok çalışacağız.”