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Ekonomi Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar
Ekonomi

Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-03 09:44:00 -
Türkiye petrol ve doğalgazı tahtından edecek! ABD talip oldu, milyarlarca doları verip 'biz yapalım' diyorlar

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı tahtından edecek nükleer santral projesine ABD talip oldu. ABD büyük bir yatırım için harekete geçti.

Nükleer Santraller Zirvesi esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, "Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ciddi ilgi gösteriyor" dedi.

Ceylan, iki ülke arasında resmi müzakere yürütülüp yürütülmediği ve görüşülen projelerin küçük mü büyük ölçekli mi olacağı sorusu üzerine, "Mevcut santral alanları veya yeni santral sahasını düşünebiliriz. Hem büyük ölçekli santral hem de küçük modüler reaktörler için ABD ile görüşüyoruz. Bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" dedi.

Milyarlarca dolarlık yatırım

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) olarak adlandırılan ve henüz geliştirme aşamasında bulunan küçük ölçekli santraller için görüştüğü biliniyor ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu.

Dikkat çeken Rusya detayı

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Ankara'nın ABD ve diğer ülkelerle küçük modüler reaktörler (inşa etmek) hakkında konuştuğunu belirterek Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını söylemişti.
Ceylan, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci santral için Güney Kore ve Rusya, Trakya'daki üçüncü santral için Çinli SPIC ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Akkuyu'daki Rosatom tarafından inşa edilen 4,800 MW güçteki ilk santraldeki ilk reaktörün işletmeye alınması için bu yıl testlere başlanması planlanıyor. Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirerek arz güvenliğini artırmak için uzun vadede 20 bin MW kurulu güçte nükleer santral kurmak istiyor.
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Yorumlar

Turgut Selim

ABD öncelikle Türkiye nin güvenini sağlamalıdır. PKK'ya destek vererek, fetoyu besleyerek bu işler yürümez.

SİYONİST SAHTEKAR AMERİKA GÖÇÜYOR BU AHLAKSIZ KATİL HIRSIZ DARBECİ DOLANDIRICI EŞKİYA İLE TİCARET YAPILMAZ GÜVENİLMEZ ....CANI CEHENNEME

ABD nin karşı cepheci ŞİÖ, ÇİN, BRİCS ile denge ortajklıkları şart...ABD ye yakın KÜBA-VENEZÜELA, MEKSİKA, BOLİVYA VS İLE ASKERİ ÜSLER ANLAŞMASI VE NÜKLEER ORTAKLIK ŞART...savaş ABD KITASINA YAKLAŞSIN NY TA HİSSEDİLSİN YETER BAŞKALARINI YAKTIĞI BU EŞKİYANIN
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