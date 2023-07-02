  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Tüm dünya şaşkın

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Uzun kuyruklar halinde dönüyorlar! İstanbul'daki sakinlik son buluyor

Fransa'da olaylar büyüyor! Başbakan kriz merkezinde Marsilya yanıyor

İleri zekalılar! nakavt oldu… ‘İlk 500’de yokuz yandık bittik kül olduk’ edebiyatı!

Türk müteahhitlere teklif: Güney Afrika'yı inşa etmek için atağa geçti! Rekabeti alt üst edecek

Ekonomi edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun tatil masrafı dudak uçuklattı

20 milyon emekli ve memur bu haberi bekliyor! 2023 Temmuz zammı

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı
Ekonomi Türkiye petrol bombasını patlatacak: İstanbul, Tekirdağ ve Adana için önemli karar! İzin resmen çıktı
Ekonomi

Türkiye petrol bombasını patlatacak: İstanbul, Tekirdağ ve Adana için önemli karar! İzin resmen çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 17:34:00 - 2023-07-02 17:37:20
Türkiye petrol bombasını patlatacak: İstanbul, Tekirdağ ve Adana için önemli karar! İzin resmen çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul, Tekirdağ ve Adana'da 87 bin 985 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı. Türkiye resmen harekete geçiyor. Yakında bölgeden bomba bir haber gelebilir. İstanbul, Tekirdağ ve Adana için önemli karar! TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Buna göre, TPAO'nun, Adana'da 60 bin 374 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2023'ten 11 Mayıs 2025'e, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 27 bin 611 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin de 26 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sitting bull

Ver coskuyu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23