Türkiye pazar gününe kilitlendi! İşte 'Kırbaç Kasırgası'nın vuracağı 9 il

Türkiye, yarın ilk kez kasırgayla tanışacak. Meteoroloji çok şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul dahil 9 ilde alarm verildi. Uzmanlar pazar günü vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Fırtınanın saatteki hızının 145 kilometreyi bulacağı belirtildi.

BİRÇOK KENTİMİZ ETKİLENECEK

Atlantik Okyanusu'ndan çok nadir görülen ve Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarından Ege'ye doğru ilerleyen fırtınanın hızının 145 kilometreye kadar çıkacağı öğrenildi. "Kırbaç" adı verilen fırtına ilk olarak yarın sabah İzmir, Muğla ve Aydın sahillerini vuracak. İkinci gün ise fırtına Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da etkili olacak.

PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI

Yunanistan'ın "Zorba", Türkiye'nin ise "Kırbaç" olarak isimlendirdiği fırtına nedeniyle 9 ilin belediyeleri de alarm durumuna geçti. Bütün personel göreve çağrıldı. Ekipler gece gündüz görev yapacak. İzmir'de hafta sonu bütün spor müsabakaları ertelendi. Kuşadası'nda teknelerin denize açılması yasaklandı. Valilikler mümkün olduğunca sokağa çıkılmamasını istedi.

SEL VE YILDIRIM UYARISI

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon/ uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.