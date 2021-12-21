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Dünya Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan ortak hamle!
Dünya

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan ortak hamle!

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 23:02:00 -
Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan ortak hamle!

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslamabad’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Hüseyin, Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya iş birliğini güçlendirmek için ortak televizyon kuracağını belirtti ancak konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Eylül 2019'da Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslam dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde üç ülkenin birlikte kanal kuracağını duyurmuştu.

Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.

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