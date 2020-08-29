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Spor Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 15:17:50 -
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Aydın mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bizlere armağan eden, övünç kaynağımız olmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."


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