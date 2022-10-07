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Spor Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Ampute Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Ampute Milli takımımız yarı finalde Özbekistan ile mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 15:32:00 -
Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Ampute Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Ampute Milli takımımız yarı finalde Özbekistan ile mücadele edecek.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımımız, ev sahibi olduğumuz ve İstanbul'da devam eden 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Ampute milli takımımız çeyrek final maçında Fas’ı 4-1 mağlup ederek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Millilerimiz yarı finalde Özbekistan ile eşleşti.Yarı finalde oynanacak olan Türkiye - Özbekistan maçının detayları merak uyandırdı.

Türkiye - Özbekistan maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Özbekistan 2022 Dünya Kupası yarı final maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak yarı final maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanalarından naklen canlı yayınlanacak..

 


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