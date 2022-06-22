Türkiye oyunu bozdu, Avrupa ambargolarıyla kendi başına kaldı!

Teröre ev sahipliği yapan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu veto etmesiyle Türkiye'nin bütün oyunu bozduğunu belirten Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ekonomik olarak da Avrupa'nın kendine koyduğu ambargolarla baş başa kaldığını söyledi.

Mehmet Barlas'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bu ayın sonunda İspanya'da yapılacak olan NATO zirvesinde Türkiye'nin merkezinde bulunacağı tartışmalar şimdiden ilgi çekmeye başladı. Bu tartışmanın başında Yunanistan'ın Türkiye hakkındaki iddiaları ve Türkiye'nin Yunanistan'a dönük cevapları geliyor.

Yunanistan'dan Türkiye'ye hava sahası ihlali iftirası

Yunanistan, Türkiye'nin hava sahasını sürekli ihlal ettiğini söyleyecek ve özellikle Dedeağaç üzerinde yapılan uçuşlara dikkati çekecek. Türkiye de adaların anlaşmalara aykırı biçimde silahlandırılmasını işleyecek.

Türkiye oyunu bozdu

Bu arada Türkiye'nin veto ettiği İsveç ve Finlandiya'nın durumu da NATO zirvesine konu olacak. Ukrayna'ya yaptıkları tüm yardımlara rağmen Rusya'yı durduramayan NATO ülkeleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla birlikte, "Bakın ama NATO güçlendi" diye caka satacaklardı.

Türkiye'nin tavrı bütün bu oyunu bozdu. Ekonomik olarak da Avrupa kendine koyduğu ambargolarla baş başa kaldı.