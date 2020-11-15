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Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları sona erdi
Spor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:49:12 -
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları sona erdi

AKSARAY (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışları tamamlandı.

Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününe Türkiye'nin 26 farklı ilinden 65 kulüp ve 526 sporcu katıldı. Sporcular, ilçenin tarihi yapıları arasında kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonu 21 yaş erkeklerde Cansel Saraç, 21 yaş kadınlarda Dudu Erol, 20 yaş erkeklerde Aziz Kiziltaş, 20 yaş kadınlarda Buket Aydın, 18 yaş erkeklerde Orkunt Tek, 18 yaş kadınlarda Beyza Nur Kaplan, 16 yaş erkeklerde Altar Ilgaz Tuzcuoğulları ve 16 yaş kadınlarda da Aysa Asya Tuzcuoğulları birinci sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz takdim etti.


- Aydoğdu: "Çok güzel bir organizasyon yaptık"


Ödül töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini aktardı.

Oryantiring sporunun çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu belirten Aydoğdu, "Hem problem çözme hem de kendini geliştirme açısından çok faydalı. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Dün Hasan Dağı'nda bugün de Güzelyurt ilçemizde çok güzel bir organizasyon yaptık. Derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Federasyon başkanı Akyüz ise Aksaray'da iki gün süren şampiyonadan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.


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