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Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da başladı
Spor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:07:58 -
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da başladı

AKSARAY (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da başladı.

Helvadere Beldesinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin 26 farklı ilinden 65 kulüp ve 526 sporcu katıldı. Sporcular, Hasan Dağı'nın zorlu doğa şartlarında kıyasıya mücadele ediyor.

Federasyon başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunun ilk yarışını Aksaray'da gerçekleştirdiklerini dile getirirken, şunları söyledi:

"Mükemmel bir doğa var. Hasan Dağı beyaz örtüsüne bürünmüş. Bulunduğumuz alanda kısa kollu tişört ve şortlarıyla koşan sporcularımız var. Çok memnun kaldık. Şampiyonamızı ilk kez Hasan Dağı'nda yapıyoruz. Bize çok keyif verdi. Doğanın sonbahardaki değişimini görünce, sporcularımız ve bizler çok memnun kaldık. Bugünkü yarışmalarımız orta mesafeli yarışmalar. Sabahtan başlayan yarışmalarımız hala devam ediyor. Ödül törenimizin ardından bugünkü programımız sona erecek. Yarın Güzelyurt ilçesinde de uzun mesafe yarışlarımız olacak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ise bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Aksaray'ımız en güzel günlerinden birini yaşıyor. Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nı ilk defa düzenliyoruz. Sporcularımız doğayla iç içe kıyasıya mücadele ediyorlar." şeklinde konuştu.


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