Türkiye Oryantiring Federasyonu, mobil oryantiring oyunu tasarladı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye'de ilk kez oryantiring sporunu mobil oyun haline getirdiklerini söyledi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları için Aksaray'a gelen Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen müsabakaların tekrar başladığını ifade etti.

Salgın kuralları kapsamında hem doğada hem de ferdi olarak yapılan oryantiringin risk taşımadığını belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Pandemi noktasında 14 yaş altı çocuklarımızı müsabakalara davet etmedik. Yarışmacı sayılarını düşürerek devam ediyoruz. Özellikle çıkış sürelerinde düşüşler yaptık. Sporcuların aralarındaki zaman farkının daha çok olmasını istedik. A ve B olarak sporcularımızı ayırdık. Sporcuların birbirlerini görmeden hareket etmelerini sağladık. Son derece geniş alanlara yaydık. Isınmada, yarış esnasında ve sonrasında pandemi kurallarına çok dikkat ediyoruz. Belirli bir toplanma alanı yapmadık. Tüm katılımcılar hem maskeli hem de sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Sporcularımızdan ayrıca HES kodlarını istiyoruz. Son 4-5 gün içerisinde pozitif vaka görülenleri alanlara almıyoruz."





- "Oryantiring mobil oyununu piyasaya sürmeyi planlıyoruz"





Hacer Akyüz, salgın döneminde müsabakaların olmadığı süreçte sanal olarak kurs, seminer ve eğitimler verdiklerini anlattı.

Bu dönemde Türkiye'de ilk kez oryantiringi, cep telefonundan oynanabilen bir mobil oyun olarak tasarladıklarını aktaran Akyüz, "Çok kısa bir zaman içerisinde belki bu ay içerisinde bile olabilir, oryantiring mobil oyununu piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek antrenörlük kurslarının müfredatlarını belirledik. Her bir kademede verilecek eğitimlerin slaytları hazırlandı. Kitaplarımız hazırlandı ve basıldı. Pandemi dönemini en yararlı geçiren federasyonlardan biri biziz." diye konuştu.

Akyüz, bu dönemde yine milli sporcularla sanal ortamlarda buluşarak antrenman yaptıklarını vurguladı.

Antrenörler için de çeşitli seminerler ve kurslar düzenlediklerini dile getiren Akyüz, şunları kaydetti:

"Sanal eğitim ve kurslarımız yine devam edecek. Bununla birlikte artık yarışmalarımızı yapmaya başladık. Aksaray'da iki gün boyunca çok güzel yarışlar yaptık. Bir faaliyet takvimi oluşturduk. Kontrollü bir şekilde, tedbirlere uyarak yarışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz sezonumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Bu yıl haziran ayında pandemiden dolayı yapamadığımız Dünya Gençler Şampiyonasını 2021 yılında temmuz ayında Kocaeli'de yapmayı planlıyoruz."