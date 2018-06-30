Türkiye O'na ağlıyor... Minik Eylül ebedi yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hunharca katledilen Eylül’ün Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Uzunbeyli Mahallesi’ndeki evine getirilen cenazesini yüzlerce kişi karşılarken, baba İbrahim ile anne Şerife Yağlıkara, gözyaşlarına boğuldu.

Acılı aileyi vatandaşlar teselli etti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Uzunbeyli Mahallesi Eski Camii’ne getirilen Eylül buradan ebedi yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına minik Eylül’ün yakınları ve mahalle sakinlerinin yanısıra Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan minik Eylül, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

BULUNAN KAN LEKELERİ EYLÜL'ÜN DNA'SI İLE UYUŞTU

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K. tutuklandı. Jandarma, Uğur K.nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle zanlının aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Uğur K.'nin Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan zanlının akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

CENAZESİ DİREĞİN DİBİNDE BULUNDU

Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur K.'yi olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur K.'nin diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

7 GÜNDÜR SORGULANIYOR

Olayın bir numaralı şüphelisi Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur K.'nin yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.

ŞÜPHELİYİ OLAY YERİNDE GÖREN ÇOBAN KONUŞTU

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde, küçük kızı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'i görerek jandarmaya ihbarda bulunan çoban İzzet Bükülmez, açıklamalarda bulundu. İzzet Bükülmez, olay günü mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi.

'DİREĞİN YANINDA GÖRDÜM'

Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını belirten Bükülmez, şunları anlattı:

"Şüpheli, direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'Bu deli burada ne yapıyor?' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'Ben gelmedim' dedim. 'Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'Orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün?' dediler. 'Direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'Tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar."

Uğur Koçyiğit'i gördüğünde elektrik telleriyle uğraştığını söyleyen İzzet Bükülmez, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onunla uğraşıyordu. Ben 'Adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu.