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Spor

Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonasını "Elbeyati" kazandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:27:48 -
Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonasını "Elbeyati" kazandı

ANKARA (AA) - Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonası'nda "Elbeyati" birinciliği elde etti.

Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 317 takımın katıldığı şampiyonada kulüp elemeleri sonucunda 120 ekip, nakavt aşamasına kaldı.

''Refref'' takımını 6 bordluk uzatmalara giden final maçında 90-83 yenen "Elbeyati" takımı şampiyon oldu.

İkinciliği "Refref" alırken, yarı finalde oynama başarısı gösteren "Senyörler" ve "Nakkaş" üçüncülüğü paylaştı.



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