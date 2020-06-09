Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonasını "Elbeyati" kazandı
ANKARA (AA) - Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonası'nda "Elbeyati" birinciliği elde etti.
Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 317 takımın katıldığı şampiyonada kulüp elemeleri sonucunda 120 ekip, nakavt aşamasına kaldı.
''Refref'' takımını 6 bordluk uzatmalara giden final maçında 90-83 yenen "Elbeyati" takımı şampiyon oldu.
İkinciliği "Refref" alırken, yarı finalde oynama başarısı gösteren "Senyörler" ve "Nakkaş" üçüncülüğü paylaştı.