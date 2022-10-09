  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Denizli'de başladı
Spor

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Denizli'de başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Denizli'de başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 08:09:00 -
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Denizli'de başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Denizli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF), ICRYPEX ile Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde organize edilen yarışlarda, 30 araç ile 60 sporcu start aldı.

Yarışların ilk gününde sürücüler, 10 kilometrelik parkuru 4 kez turladı.

Şampiyonada 6. ayak yarışları, sporcuların 3 kez turlayacağı 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı ile sona erecek. ​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23