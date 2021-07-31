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Dünya Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek
Dünya

Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek

Türkiye'nin, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya insansız mayın temizleme aracı ihraç edeceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:27:00 -
Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek

Türkiye'nin, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya insansız mayın temizleme aracı ihraç edeceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT firması tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, firma tarafından üretilen MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) aracının Burkina Faso'ya ihraç edileceği belirtildi.

4 adet MEMATT aracının ülkeye satışı konusunda anlaşmaya varıldığı dile getirildi.

MEMATT insansız mayın temizleme aracını satın alan ilk dış ülke ise Azerbaycan olmuştu.

Burkina Faso uzun süredir Batı Afrika'daki cihat yanlısı grupların faaliyet gösterdiği bir bölge.

Burkina hükümeti bu gruplara karşı Fransa ile iş birliği yapıyor.

Kaynak: Mepa News

 

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