Türkiye o ülkeden ucuza petrol ve gaz alacak! Tarihi gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin cari açığının ağırlıklı olarak petrolden kaynaklandığını belirterek bu konuda da Rusya ile yeni adımlar bulunduğunu ifade etti. Peki bu yeni adım ne olabilir? İşte olası tahminler...

Türkiye'nin cari açığının ağırlıklı olarak petrolden kaynaklandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda da yeni adımlar bulunduğunu ifade etti.

"'Yılbaşından sonra baksınlar' dediğiniz bununla ilgili gelişme mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Evet, yani Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerde özellikle fiyat politikalarını da inşallah kendileriyle görüşerek orada da daha olumlu istikamette adımı atabileceğiz." dedi. Peki Rusya'dan petrol alımında bir indirim olabilir mi?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ithalatı ile ihracatı enerji hariç kalemler olarak birbirini karşılıyor. Türkiye’nin açığı enerji kaleminden geliyor. Pandemi döneminde ithalat 40 milyar dolar iken dünyada savaş nedeniyle artan doğal gaz fiyatları bununla birlikte artan petrol fiyatları Türkiye’nin bu yıl enerjiye ödeyeceği faturayı 100 milyar doların üzerine çıkarıyor. 40 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkıyor. Bu Türkiye’nin cari açığını büyütüyor.

Özel fiyatlar alınabilirse cari açık azalacak

Türkiye’nin Rusya’dan ciddi anlamda enerji ithalatı var. Dünya piyasasında enerji fiyatları artsa da Türkiye’nin Rusya ile ikili görüşmeleri çerçevesinde hem petrol hem de doğal gazla ilgili özel fiyatlar alabilirse bu karşılıklı görüşmelerden sonra Türkiye 100 milyar doların üzerinde gerçekleşecek cari açığı azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük bir ihtimalle iyi ilişkiler ve karşılıklı güvenle bunu müzakere ederek petrol ve doğal gaz fiyatında bazı özel fiyatları alabilecektir. Tabi bu fiyat ister doğal gaz ister petrolde otomatikman Türkiye’nin cari açığını azaltacaktır. Putin ile gerçekleştirilecek görüşme ya da görüşmeler neticesinde bu ortaya çıkacaktır.

Petrol ve gaz maliyetleri cari açık açısından çok önemli

Bununla birlikte tabi dünya piyasalarında doğal gaz ve petrolde görüşmelerden bağımsız olarak göreceli azalma olması durumu Türkiye’nin cari açığını azaltacaktır. Özellikle OPEC, petroldeki gelirleri azaltmamak için üretimi kısıyorlar. OPEC’in üretimi artırması dünyadaki krizlerin azalması ile ilgili birkaç durumun ortadan kalkmasıyla dünyada petrol ve doğal gaz maliyetlerinin düşmesine sebep olacak. Bu da Türkiye’nin cari açığını azaltacaktır.

‘Çin ve Hindistan'a ucuza satış yaptılar'

Putin savaşla birlikte Çin ve Hindistan dahil olmak üzere bazı ülkelere indirimli petrol satışı yaptı. Önümüzdeki bir örnek var. Putin’in yapacağı bu hamle, Cumhurbaşkanımızın elde edeceği avantajlara karşı ABD’nin çok hoşnut olmayacağını ve bununla ilgili tepki vereceğini düşünüyorum.

ABD’nin bu oluşabilecek potansiyel indirimli ticaret oluştuğunda buna tepki verecektir. Ancak Türkiye’nin izlediği politikaya bakarsak Cumhurbaşkanı burada Türkiye’nin menfaatini görürse, çok fazla ABD’yi önemsemeyeceğini, indirimli ticaretle Rusya ile yoluna devam edeceğini düşünüyorum."

Milliyet