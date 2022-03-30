Türkiye o ülkeden ilave bir doğalgaz kaynağı mı buldu? Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili çarpıcı iddia

Cnn Türk’te ekranlara gelen Tarafsız Bölge’de konuşan Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, Türkiye’nin ilave bir doğalgaz kaynağı bulmuş olabileceğini söyledi.

Levent Yılmaz yaptığı açıklamada, “Bizim doğalgaza ihtiyacımız var. Bunun fiyatı önemlidir. Biz ilave bir doğalgaz kaynağı bulmuş olabiliriz. Bu İsrail ya da bölgeden başka bir ülke olabilir. Bize ilave bir doğalgaz kaynağı diğer ülkelerle yapacağımız sözleşmelerde elimizi güçlendirebiliriz. Türkiye Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısında stratejik ülkedir. Bugün Yunanistan’ın kullandığı gazın yüzde 33’ü Türkiye’den gidiyor. İstesek Yunanistan’ın bir sabah sokağa dökeriz. İran’ın yaptığı gibi kesersek bu olabilir. Bana kalırsa Erdoğan’ın müjdesi Doğu Akdeniz’de yeni bir işbirliğinin ortaya çıkması olabilir. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması bölgede yeni bir barışı doğuracaktır” dedi.