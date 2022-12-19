‘Türkiye o Arap ülkesi ile anlaşacak’ diyen Mesut Hakkı Caşın duyurdu: Bir gaz keşfi müjdesi geliyor

Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırı çizgisinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını etkileyip etkilemediği dikkatle araştırılıyor.

Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Mısır'ın dikkat çeken adımının Türkiye'yi etkilemediğini belirtti.

Türkiye'nin çok yakında Doğu Akdeniz'den gaz çıkaracağını belirten Caşın, Mısır ile masaya oturulacağını açıkladı.

İşte Caşın'ın o açıklamaları:

Akdeniz’deki dengelerde Mısır bir adım atmış olabilir ama Türkiye’nin kazanımlarını tehlikeye sokacak bir adım değil bu. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma muteberliğini koruyor. Üçüncü ülkeler arasında yapılan anlaşmalar bu anlaşmayı tehlikeye atmaz. Libya sularında Türk gemilerinin çalışacağını, petrol ve gaz çıkaracağını buradan anlatmak istiyorum. Benim iki görüşüm var. Türkiye ve Mısır önemli bir ortaklığa sahiptir. Türkiye ve Mısır’ın uzun vadedeki ilişkileri birlikteliği gerektiriyor. Türkiye’nin Mısır ile anlaşması en doğru yol. İsrail faktörü de var. Ben Türkiye’de şöyle bir gelecek görüyorum. Türkiye, Doğu Akdeniz’de gaz bulacaktır ve bu gazın KKTC ile Mersin üzerinden dünya pazarına ulaşacağı düşüncesindeyim. Bahar ayında Sisi ile Erdoğan’ın bir araya geleceği kanısındayım. Bu ihtimal çok uzak değil. Yunanistan’ın sinsi planı suya düştü. Türkiye ile Mısır anlaşması da Yunanistan’ın kağıttan gemisini batıracak. Bu Mısır’a da önemli bir yardımdır.