Türkiye, NATO üyesi Bulgaristan, Romanya ile mayın mutabakatı için anlaşma imzaladı! Çıldırtan ortak hareket
Karadeniz bölgesine kıyısı bulunan 3 NATO ülkesi ile Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna savaşının yarattığı mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için anlaşma imzaladı.
Tesla'ya ait o modeliKaradeniz’e kıyısı bulunan 3 NATO ülkesi Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna savaşının yarattığı mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkenin deniz kuvvetleri 6 ayda bir ortak harekat yürütecek. 3 ülke ayrıca kuracakları komite ile Karadeniz’deki seyir güvenliğini kontrol edecek. Ankara’nın isteği üzerine, Karadeniz’e kıyısı olmayan NATO müttefikleri anlaşmaya savaş bitmeden dahil olamayacak.
Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulamaya başlayan Ankara daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya gönderdiği iki mayın avlama gemisinin geçişine onay vermediğini açıklamıştı.
Rusya'nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasıyla patlak veren savaşın en önemli sonuçlarından biri, tarafların kullandığı deniz mayınlarının Karadeniz’de sürüklenmeleri ve deniz seyir güvenliğini tehdit etmeleri oldu.
Savaşın başlamasının ardından özellikle Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularında görülen mayınların ticari gemiler ve sivil deniz araçlarını tehdit etmesi tarafların ortak harekete geçmesini sağladı.
Ağustos ayından itibaren 3 ülke savunma bakanlıkları arasında başlatılan siyasi ve teknik görüşmeler sonunda bugün İstanbul’da yapılan bir törenle “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı” imzalandı.
Anlaşmaya Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya adına Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan adına Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov imza attı.
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Törende bir konuşma yapan Güler, “Bugün imzaladığımız Mutabakat Muhtırasıyla birlikte ortaya konulacak işbirliğinin, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.
bbc'ye göre: Mutabakata göre, görev grubu her 3 ülkeden birer anti-mayın gemisi ve bir komuta kontrol gemisinden oluşacak ve 6 ayda en az 2 kez 15’er günlük periyodlarla harekat gerçekleştirecek. Aynı şekilde 3 ülke deniz kuvvetleri komutanları da yılda en az iki kere toplanacak bir komite oluşturacak.
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