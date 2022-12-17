Türkiye NATO DENİZ NÖBETİ'ni İngiltere'den devraldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini İngiltere'den devraldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“TURMARFOR, 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üs Komutanlığı, İngiltere’de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UKSTRKFOR karargahından teslim aldı. TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edecek."