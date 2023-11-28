Türkiye-NATO arasında büyük gerginlik! Yasaklı parça

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Gazete, Türkiye’den Rusya’ya askeri bağlantısı olan malzemelerin satışının arttığını yazdı. Gazete, “Yasaklı parça sevkiyatındaki artış, Batı’nın Türk şirketlerinin Moskova’nın kanalı olduğu yönündeki şüphelerini artırıyor. Türkiye’nin Moskova’nın savaş makinesi için hayati önem taşıyan malları Rusya’ya ihracatı bu yıl artarak ABD ve müttefiklerinin, Türkiye’nin kendi üreticilerinden gelen hassas ürünler için bir kanal görevi gördüğü yönündeki endişelerini artırdı. Artan ticaret ve buna bağlı olarak Rusya ordusu tarafından kullanılan 45 sivil malzemenin Türkiye’ye ithalatındaki artış, ABD ve Avrupa’nın Moskova’nın silahlı kuvvetlerini donatma kabiliyetini engelleme girişimlerini baltaladı ve Ankara ile NATO ortakları arasındaki gerilimi körükledi” denildi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE ÜST DÜZEY ZİYARET

Financial Times, ABD Hazinesi’nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson’ın bu hafta Türkiye’ye gelerek İstanbul ve Ankara’yı ziyaret edeceğini hatırlattı. Gazete, Washington’ın önceliğinin bu konu olduğunu ve bu ziyaretin de bunu doğruladığını aktardı.

Financial Times’taki haberde, “Bu ticareti dizginlemenin Washington’da nasıl bir öncelik haline geldiğinin bir işareti olarak, ABD Hazinesinin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson bu hafta İstanbul ve Ankara’yı ziyaret ederek ‘Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında fayda sağlayan ticari ve mali faaliyetleri önleme, bozma ve soruşturma çabalarını’ görüşecek.

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2023’ün ilk dokuz ayında Türkiye, ABD’nin “yüksek öncelikli” olarak listelediği 45 üründen Rusya’ya ve Moskova için aracılık yaptığından şüphelenilen beş eski Sovyet ülkesine 158 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi. Bu rakam, Ukrayna’daki savaşın başladığı 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen seviyenin üç katıydı.

Financial Times’ın gümrük veritabanı Trade Data Monitor’den elde ettiği verilere dayanarak yaptığı analize göre 2015-21 yılları arasındaki ortalama rakam 28 milyon dolardı. Mikroçipler, iletişim ekipmanları ve teleskopik nişangahlar gibi parçaları içeren 45 mal kategorisi, Rusya’ya girmelerini engellemeyi amaçlayan ABD, AB, Japonya ve İngiltere ihracat kontrollerine tabi. Ancak bu kontroller, nihai varış noktalarını gizlemek için aracı yapılar kullanan şirketler tarafından aşılabiliyor.