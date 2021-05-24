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Gündem Türkiye-Nahçıvan kara yolu kapandı
Gündem

Türkiye-Nahçıvan kara yolu kapandı

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki sel nedeniyle Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 01:42:00 -
Türkiye-Nahçıvan kara yolu kapandı

Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, bir süre sonra sele yol açtı. Ağrı Dağı'nın eteklerinde biriken sel suları, taş ve toprakları Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Türkiye-Nahçıvan kara yoluna biriktirdi. Bu nedenle kara yolu ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taş ve topraklardan dolayı birçok sulama kanalı ile ilçedeki menfezler de tıkandı. Ayrıca sel sularının dolduğu tarım arazileri zarar gördü. Bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, belediye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleri ile kapanan kara yolunun yanı sıra sulama kanalları ve menfezlerin açılması için çalışma başlattı. İlçe sakinleri de ekiplere çalışmalarında destek oldu. Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Karayolları Iğdır İl Müdürü Fuat Öztürk, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

"Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz"

Belediye Başkanı Güzelkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, selden dolayı ilçenin Karşıyaka ve Ortaköy mahallelerinde hasar oluştuğu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"2 mahallemizde maddi sıkıntılar var. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu bir doğal felakettir. Devletimiz güçlüdür, bunun üstesinden geleceğiz. Erken müdahale ettik ve büyük bir felaketin önüne geçtik. Allah'a şükürler olsun beterin beteri var. Ağrı'dan gelen sel suyundan kaynaklandı."

Güzelkaya, selden dolayı kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolunun ulaşımı açılması için çalıştıklarını anlatarak, "Şu an Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Türk cumhuriyetlerinin hepsine giden Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerimiz müdahale etti, sabaha kadar çalışacağız, yolu bir saate kadar trafiğe açacağız." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki yol açma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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