Türkiye-Nahçıvan arasında kritik toplantı

Türkiye ile Nahçıvan arasında sınır güvenliğine ilişkin temaslar Nahçıvan’da gerçekleştirilen toplantıyla devam etti. İki tarafın temsilcileri, ortak sınır hattına ilişkin güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye heyeti adına Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlık ederken, Nahçıvan heyetine ise Tümgeneral Behmen Babayev başkanlık etti. Görüşmede, iki taraf arasındaki müşterek sınırların güvenliğine yönelik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

ORTAK SINIR HATTINDA GÜVENLİK GÜNDEMİ

Nahçıvan’daki toplantıda, sınır hattında yürütülen güvenlik uygulamaları ile mevcut durumun değerlendirildiği belirtildi. Tarafların, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik gündemdeki maddeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Bölgesel güvenlik açısından önem taşıyan temasın, iki taraf arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi bakımından dikkat çekici olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE HEYETİNDE ÜST DÜZEY KATILIM

Vali Mustafa Fırat Taşolar’a toplantıda Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ve ilgili yetkililer eşlik etti. Türkiye heyetinin geniş katılımla yer aldığı görüşmenin, sınır hattındaki iş birliği başlıklarının çok yönlü şekilde ele alınmasına zemin hazırladığı bildirildi.

Türkiye ile Nahçıvan arasında gerçekleştirilen sınır güvenliği toplantısının, önümüzdeki dönemde ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.