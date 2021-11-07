Türkiye mobilya üretim ve ihracat üssü haline gelecek

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), faaliyete geçti. Derneğin altyapısının sağlamlığı, üyelerinin uzun yıllara dayanan deneyim ve birikiminden kaynaklanıyor.

Ünlü markaları buluşturuyor

MOYSAD, Türkiye’yi mobilya ve yatak üretiminde söz sahibi yapmayı planlıyor. Ülkeyi mobilya imalatında ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

MOYSAD, tüzel kişiliğini Ekim 2021’de kazanan ve mobilya sektörünü bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürmeyi hedefliyor. Alanında lider 20 büyük firma ve 30’a yakın markayı bünyesinde barındırıyor. B firmalar ve markalar Adore, Alfemo, Bellona, By Kepi, Casa, Çetmen, Çilek, Divanev, Doğtaş, Enza, Fatih Kıral, Gündoğdu, İstikbal, İşbir, Kelebek, Kilim, Konfor, Lova, Modalife, Mondi, Rapsodi, Vize, Yataş, Yatsan, Zebrano olarak sıralanıyor.

Davut Doğan’ın ‘Kurucu Üye’ sıfatıyla yönetimini üstlendiği MOYSAD güçlü ve girişimci bir inisiyatif olarak öne çıkıyor. Kurucu üyelerin ortak özellikleri ihracat, üretim ve ciro bakımından mobilya pazarında yüzde 50’den fazla paya sahip olmaları. Derneğin diğer önemli bir yönü ise sektörü kayıt altına alma ve kurumsallaşma prensiplerini ön planda tutması.

8’inci sıradayız

Mobilya sektörünü geleceğe taşımayı amaçlayan hedefleri olduğunu bildiren MOYSAD kurucuları, şu açıklamalarda bulundu: “Tüm dünyanın zorlandığı pandemi sürecinde Türkiye’nin mobilya ihracatı yükseliş gösterdi. Şu anda mobilya ihraç eden ülkeler arasında 8’inci sıradayız. Hedefimiz ilk 5’e girmek. Bunun parasal karşılığı da 10 milyar dolar demek. İşte onun için uluslararası pazarda Türkiye mobilya ve yatak sektörünün söz sahibi olmasına öncülük edecek her türlü aktiviteyi hayata geçireceğiz. Üyelerimizin global bazda sektörün önemli oyuncuları haline gelmeleri için gereken her türlü girişimde bulunacağız. Önümüzdeki yıl, Türkiye’nin en önemli fuarlarından birini düzenlemeyi de hedefliyoruz.”

Tek dönem kuralı

Başkan Davut Doğan ise “Ne yazık ki koltuğu bırakmayan başkanlar nedeniyle bizi temsil eden bir dernek kalmadı. Diğer derneklerin misyonlarını yitirdi. Bu nedenle yeni dernekte tek dönem ve üç yıl başkanlık kuralını tüzüğe ekledik” dedi.

MOYSAD kurucu üyelerinin Türkiye mobilya pazarında büyük paya sahip olduklarına dikkat çeken Doğan, “Dernek olarak sektörün sorunlarına odaklanacağız. Bu kapsamda kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Sektörün istatistiki verilerle ilgili sıkıntısı var, bunun için çalışacağız. Yurt dışı pazarlarda güçlerimizi birleştireceğiz. Hammadde temininde sorunlarda devreye gireceğiz. Sektörün daha modern ve kaliteli bir fuara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı görüyor ve iyi bir fuar planlıyoruz” diye konuştu.